Студенты МАГУ и строительного колледжа будут работать на объектах производственных отделений Колэнерго

15 учащихся филиала Мурманского Арктического государственного университета в Апатитах и Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота прошли предварительные инструктажи, медицинскую комиссию, обеспечены страховкой и спецодеждой. С ними заключены трудовые договоры, на основании которых они в течение месяца будут работать в энергокомпании.

Это пятый трудовой сезон – работа студотрядов организуется на предприятии с 2014 года. Впервые в этом году отряд будет работать сразу в двух производственных отделениях Колэнерго - в Центральных и в Северных электрических сетях.

На торжественной линейке, которая прошла в Центральных электрических сетях, ребят проинформировали о характере и объёмах предстоящих работ, напомнили о важности соблюдений правил охраны труда и техники безопасности, пожелали успешного освоения азов будущей профессии. Также для студентов была организована экскурсия на диспетчерский пульт ЦЭС.

Совместная организация работы студенческого отряда проводится на основании соглашений о сотрудничестве между ПАО «МРСК Северо-Запада» и учебными заведениями региона.