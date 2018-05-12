Студенты МАГУ встретились с представителями Роскомнадзора

Студенты Мурманского арктического государственного университета встретились с представителями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Тема встречи - «Занятость и трудоустройство выпускников учреждений высшего профессионального образования». Мероприятие прошло в рамках работы Арктического ресурсного кадрового центра.

Роскомнадзор — это федеральное подразделение Министерства связи России, созданное в 2008 году. Служба занимается надзором за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и СМИ, защитой прав субъектов персональных данных и организацией радиочастотной службы.

Главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Наталья Александровна Руденко рассказала студентам подробнее о деятельности Роскомнадзора, о его истории, а также о работе со СМИ.

Второй гость, начальник отдела контроля и надзора в сфере связи Александр Владимирович Куделин, объяснил ребятам, чем именно занимается его отдел, какие преимущества есть у государственной службы и как попасть в Роскомнадзор.

В конце встречи студенты задали свои вопросы: как служба выявляет нарушителей, много ли нарушений у мурманских СМИ, а также разобрали некоторые частные ситуации.