Студенты МГТУ приняли участие в форуме «Территория свободного развития»

14 апреля 2018 г. в мурманском отеле AZIMUT прошел городской молодежный форум «Территория свободного развития». Организатором форума является муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров» при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума – содействие успешному развитию и раскрытию потенциала молодежи Мурманска.

Студенты МГТУ приняли участие в творческих мастер-классах, тренингах по молодежному предпринимательству, получили полезные знания в сфере развития молодежной политики и общественных организаций, приобрели единомышленников, поделились своим опытом и многое другое. Кроме того, обучающиеся МГТУ традиционно выступили в качестве волонтеров. Для активной и неравнодушной студенческой молодежи добровольная и безвозмездная помощь является важной сферой деятельности и давно уже стала стилем жизни.