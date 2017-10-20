Студенты МГТУ заняли призовые места в фестивале вокала

В Оленегорске состоялся финал фестиваля вокала «Взлётная полоса» в рамках Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». Участники в течение двух дней удивляли своим талантом, своими вокальными данными профессиональное жюри фестиваля: Михаила Гаврилова, Надежду Степанову и Татьяну Рыжову.

Вокальная студия МГТУ стала лауреатом II степени в номинации «Ансамбль».

Лауреатом III степени в номинации «Исполнитель 18-25 лет» стал Кирилл Иванов, студент 2 курса, обучающийся по направлению «Пищевая биотехнология».

В 2017 году фестиваль «ТРАССА» включает:

– фестиваль вокала «Взлётная полоса»;

– фестиваль эстрадного и современного танца «Highway»;

– фестиваль театрального искусства «Анти-freeze»;

– фестиваль рок-музыки «Rock Motor»;

– фестиваль клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»;

– фестиваль современных видов искусства «Генератор»;

– фестиваль журналистики «Асфальт».