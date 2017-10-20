Студенты МГТУ заняли призовые места в фестивале вокала
В Оленегорске состоялся финал фестиваля вокала «Взлётная полоса» в рамках Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». Участники в течение двух дней удивляли своим талантом, своими вокальными данными профессиональное жюри фестиваля: Михаила Гаврилова, Надежду Степанову и Татьяну Рыжову.
Вокальная студия МГТУ стала лауреатом II степени в номинации «Ансамбль».
Лауреатом III степени в номинации «Исполнитель 18-25 лет» стал Кирилл Иванов, студент 2 курса, обучающийся по направлению «Пищевая биотехнология».
В 2017 году фестиваль «ТРАССА» включает:
– фестиваль вокала «Взлётная полоса»;
– фестиваль эстрадного и современного танца «Highway»;
– фестиваль театрального искусства «Анти-freeze»;
– фестиваль рок-музыки «Rock Motor»;
– фестиваль клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»;
– фестиваль современных видов искусства «Генератор»;
– фестиваль журналистики «Асфальт».