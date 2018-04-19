Студенты мурманских колледжей завоевали девять призовых медалей на III международном конкурсе профессионального мастерства «ArcticSkills 2018»

Подведены итоги III международного конкурса профессионального мастерства «ArcticSkills 2018». Студенты мурманских колледжей завоевали девять призовых медалей.



С 17 по 18 апреля в Торнио (Финляндия) проходил III международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkills 2018», в котором приняли участие 48 студентов из Норвегии, России, Финляндии и Швеции, обучающихся по программам среднего профессионального образования, и 46 экспертов из четырех стран.



В региональную команду, сформированную Министерством образования и науки Мурманской области, вошли студенты девяти колледжей, которые соревновались в 12 компетенциях: сварочные технологии, электромонтаж, ИКТ-сервис, сантехнические, малярные, плотницкие работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство, саамское рукоделие, оленеводство.



Участники выполняли задания практического характера, требующие знания современных профессиональных технологий и умения их применять на уровне международных стандартов.

18 апреля состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей конкурса.



По итогам соревнований золотыми медалями награждены:



Новиков Сергей (Мурманский индустриальный колледж), компетенция сварочные технологии



Савельева Виктория (Мурманский строительный колледж), компетенция малярные работы



Серебряными призерами конкурса стали:



Китик Анастасия (Мурманский технологический колледж сервиса), компетенция парикмахерское искусство



Комаров Артем (Мурманский колледж экономики и информационных технологий), компетенция ИКТ-сервис



Бронзовые медалисты:



Алешина Виктория (Мурманский строительный колледж), компетенция сантехнические работы



Мельников Степан (Мурманский строительный колледж), компетенция плотницкие работы



Костюк Марк (Апатитский политехнический колледж), компетенция поварское дело



Хатанзей Людмила (Северный национальный колледж), компетенция саамское рукоделие



Пленкин Никита (Кольский транспортный колледж), компетенция ремонт и обслуживание легковых автомобилей