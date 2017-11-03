Студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий проверят свои знания о событиях Великой русской революции 1917 года

7 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт «Своя игра», посвященная 100-летию Великой русской революции 1917 года.

В игре примут участие команды студентов Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, которые проверят свои знания и узнают много нового об этой эпохе. Вопросы будут разбиты по категориям и по сложности, как в оригинальной телевизионной «Своей игре».