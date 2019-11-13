Студенты мурманского колледжа искусств – лауреаты III Международного конкурса музыкального искусства имени А.К. Глазунова

В Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова проходил III Международный конкурс музыкального искусства имени А.К. Глазунова. Мурманский колледж искусств был представлен в двух номинациях «Фортепиано: соло» и «Инструменты народного оркестра». Сопровождала студентов на конкурс концертмейстер Наталия Михайленко.

Студенты колледжа уверенно и профессионально представили свои конкурсные программы и получили высокие оценки жюри конкурса.

По итогам конкурса Сергей Глинский (балалайка) стал лауреатом 1-й степени, Кирилл Макаров (аккордеон) – 2-й степени, Елена Никитина (фортепиано) получила диплом лауреата 2 степени, Анна Погодина (фортепиано) – 3-й степени.

За большой вклад в подготовку конкурсной программы Наталия Михайленко награждена грамотой за концертмейстерское мастерство.