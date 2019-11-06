Студенты Мурманского колледжа искусств стали дипломантами конкурса

В апреле 2019 года в Самаре стартовал один из самых ожидаемых проектов в сфере художественного образования – XХIV Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

Организатор – Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Конкурс предоставляет новые возможности для реализации творческого потенциала подрастающего поколения. Проект включает в себя не только конкурсный отбор работ, но и презентацию новых имен молодых дарований на итоговой выставке.

Грамоту и диплом Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» получили студенты Мурманского колледжа искусств специальности «Живопись» Евгения Красикова и Виктория Талюкина, участвовали также Никита Ионенков, Марина Онегина и Анастасия Сидоренко.