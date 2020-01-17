Студенты Мурманского колледжа искусств стали лауреатами международного музыкального конкурса

XI Международный конкурс им. Самария Савшинского прошёл в Санкт-Петербурге в начале января. На площадке Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена выступили музыканты из России, Швеции, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Австрии, Польши, Германии, США, Китайской народной республики и других стран.

Учредители конкурса – Постоянная комиссия по культуре, образованию и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга; Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова; Лонг-Айлендская консерватория, Нью-Йорк, США; Культурное сообщество «Балтия», Шауляй, Литва; Академия музыки «Маэстро», Стокгольм, Швеция, Фонд развития музыкального искусства. Каждый год в качестве специальной премии один из победителей получает стипендию на обучение в Long Island Conservatory в Нью-Йорке.

Конкурс проводился в пяти возрастных группах в номинациях «Фортепиано соло», «Фортепиано ОКФ», «Струнные инструменты» (cкрипка, альт, виолончель, контрабас), «Педальная арфа», «Вокальное искусство», «Ансамбль», «Концертмейстерское мастерство».

В составе жюри заслуженные артисты и заслуженные работники культуры Российской Федерации, преподаватели и исполнители из России, Швеции, Эстонии, Китайской народной республики, США.

Мурманский колледж искусств представили пианистка Елена Никитина и скрипачка Таисия Бирюкова, студентки специальности «Инструментальное исполнительство».

По итогам конкурса камерный ансамбль Елены и Таисии стал лауреатом 1 степени и принял участие в Гала-концерте конкурса в Колонном зале РГПУ им. Герцена. Таисия Бирюкова также получила грамоту участника в номинации «Струнные инструменты соло».