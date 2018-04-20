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Мурманская область. Арктика20.04.18 11:59

Студенты Мурманского колледжа искусств стали победителями смотра-конкурса музыкальных учебных заведений Северо-Запада

С 6 по 10 апреля 2018 года в Петрозаводске на базе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова состоялся ХII открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений музыкальных учебных заведений Северо-Запада.

Победителями конкурса стали студенты Мурманского колледжа искусств:

I место в младшей возрастной группе (сольное исполнительство) заняла Никитина Юлия (преп. Н.Ф. Лагутина).

II место - Иванушкина Евгения (преп. Н.В.Злотникова), Четвертаков Иван (преп. И.В. Тимофеев).

Дипломы - Гаффарова Сабина (преп. Е.Г.Дмитриченко), Жбиковская Анна (преп. Кудрявцева Т.П.)
I место в старшей возрастной группе (сольное исполнительство) заняла Аксёнова Лада (преп. Дмитриченко Е.Г.).

II место - Гребнев Михаил (преп. Л.А.Калинина).

Грамота за участие - Лукьянчук Надежда (преп. Лагутина Н.Ф.), Потуткина Татьяна (преп. Кулюкина С.М.).

В номинации «Камерный ансамбль»:
I место - Аксёнова Лада - Клочков Артур (преп. Рудомётов Р.В., Загребельная Л.В.).

II место - Смурова Елена (преп. А.И.Кудрявцева, иллюстратор Е.М.Попов) III место - Шевага Ярослав (преп. А.И.Кудрявцева, иллюстратор Е.М.Попов).

В конкурсе принимали участие 9 учебных заведений из Архангельска, Вологды, Ленинградской области, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара.

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