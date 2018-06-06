Студенты Мурманского колледжа искусств в списке победителей и призеров Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Определены призёры и победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Студент Мурманского колледжа искусств Никита Симагин (на фото) включён в список победителей конкурса (1 премия) и претендентов на назначение грантов Президента Российской Федерации.

В списке призёров (2 и 3 премии) конкурса «Молодые дарования России» 2018 года – учащийся 3 класса детской театральной школы Мурманска Дмитрий Бриленков (2 премия) и студентка Мурманского колледжа искусств Лада Аксенова (2 премия).

Учредителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» является Министерство культуры Российской Федерации. Конкурс проводится среди учащихся и студентов, имеющих звание лауреатов или дипломантов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три года.

Конкурс проводится в три тура: I тур – региональный, II тур проводит Министерство культуры Российской Федерации по документам, представленным регионами, III тур проводится очно в федеральных округах.