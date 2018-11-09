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Мурманская область. Арктика09.11.18 09:28

Студенты Мурманской области борются за звание лучших на премии «Студент года»

Сегодня  станут известны имена лучших студентов профессиональных образований Российской Федерации. В концертном зале Астраханского государственного университета 8 ноября состоялась церемония открытия одной из самых долгожданных для студентов нашей страны премии - «Студент года - 2018» профессиональных образовательных организаций.

В рамках открытия премии помощник Министра просвещения РФ Мария Муркова зачитала участникам приветственное слово министра Ольги Васильевой, которая пожелала удачи участникам и заметила, что национальная премия «Студент года» - это возможность проявления своих лучших профессиональных качеств. Среди почётных гостей премии - председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, и.о. ректора Астраханского государственного университета Константин Маркелов, руководитель Российской национальной премии «Студент года - 2018» Ирина Карих.

Впереди у участников насыщенная программа – в течение двух дней их ждут конкурсы, которые помогут определить лучших студентов страны: самопрезентация, решение кейсовых заданий, творческое интервью, эссе, открытые уроки в школах, а также концерт участников в номинации «Творческая личность года».

В число финалистов национальной премии «Студент года» вошли две студентки из учебных заведений Мурманской области: Тихонова Варвара из Кольского медицинского колледжа в номинации «Доброволец года» и Башко Ксения из Кандалакшского индустриального колледжа в номинации «Творческая личность года».

«Конкурс сложный, насыщенный, программа очень плотная. Все участники сильные. Эмоции смешанные: усталость, почти нет времени на сон, но все компенсируется большим опытом, я прослушала множество интереснейших выступлений, узнала для себя что-то новое и полезное. Главная цель моего участия в премии - показать уровень медицинского волонтерства Мурманской области, обменяться опытом с другими регионами, ну и, конечно, очень хочется войти в число победителей!» - говорит Варвара Тихонова.

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