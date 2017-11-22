Студенты Мурманской области представили регион в финале Российской национальной премии «Студент года»

В Крыму состоялся финал Российской национальной премии «Студент года – 2017». Премия учреждена Российским союзом молодежи и федеральным Министерством образования и науки РФ с целью поддержки молодых людей, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 5 тысяч человек. В финал прошли порядка 200 участников из 62 регионов РФ, в том числе сразу два представителя Мурманской области – Александра Молодцова (Мурманский арктический государственный университет) и Дмитрий Замшев (Мурманский индустриальный колледж).

Насыщенная образовательная программа финала включала кейсовые задания, интеллектуальные и деловые игры, сдачу спортивных нормативов, исторический и тотальный диктанты, «круглые столы», мастер-классы и многое другое. В рамках финала состоялась панельная дискуссия с экспертным жюри премии. Для участников были также организованы экскурсии по Симферополю.

Участники форума уверены, что полученный опыт, безусловно, позволит им выйти на новый уровень деятельности в своих учебных заведениях и претендовать на победу в национальной премии «Студент года – 2018».

«Программа очень качественно продумана… Рад, что побывал на таком мероприятии, надеюсь принять участие и в следующем году», – делится впечатлениями Дмитрий Замшев.

«Несмотря на конкурсную основу мероприятия, все было очень добрым и приятным… Участие в премии «Студент года» стало для меня значительным событием!», – говорит Александра Молодцова.