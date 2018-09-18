Студенты профессиональных образовательных организаций примут участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»

21 сентября Министерство образования и науки Мурманской области проводит восьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 80-летию Мурманской области.

Участие в игре примут команды из 13 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры состоится 21 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. Участникам предстоит пройти пять состязательных туров: 1 тур - выполнение строевых приемов; 2 тур - неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74); 3 тур – викторина по истории Мурманской области и военной истории России; 4 тур - эстафета (преодоление полосы препятствий); 5 тур - стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2-е и 3-е места - дипломы и памятные призы, участникам игры – сертификаты участников.

В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.