Студенты региона встретятся с генеральным директором ВЦИОМа Валерием Федоровым

7 ноября в 15.00 в Мурманском государственном техническом университете состоится встреча с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Тема выступления и дискуссии «Общественное мнение в современной России».

К участию в обсуждении приглашаются студенты высших и средних учебных заведений. Заявки принимаются по 5 ноября в электронном виде.

Встреча организована в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных», призванного доказать студентам, что в современной России есть все возможности для того, чтобы стать успешным.

Организатор мероприятия в Мурманской области – региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. Подробную информацию можно получить по телефону (8152) 44-17-06 (Александр Каширин).