Стыдно становится от того, что элементарные работы мы не можем выполнить – Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил Оксане Астаховой, курирующей строительный блок, перенастроить систему заключения контрактов и контроля исполнения работ по благоустройству городской среды в регионе.

Поводом для такого решения послужил шквал сообщений от северян в аккаунты губернатора и правительства области в социальных сетях. Граждане жалуются на незаконченные строительные работы, которые либо брошены, либо ведутся в зимних условиях, хотя должны были быть завершены до наступления холодов.

Наибольшее количество жалоб поступает от мурманчан. Так, лестница, ведущая с улицы Папанина на Северный проезд, должна была быть сдана ещё 15 октября, однако к ноябрю работы только начаты. Брошено строительство парковки у поликлиники на улице Морской. Дворовая территория на улице Зои Космодемьянской, 24 осталась незаасфальтированной. И это только малая часть негативных сообщений горожан.

Есть проблемы и в других муниципалитетах – губернатору пишут жители Мончегорска, Полярных Зорь, Полярного, Кировска, Умбы. Везде строители, занимающиеся городским благоустройством, не успели закончить те или иные работы в летний сезон. Основные аргументы местных властей – нехватка собственных средств у подрядчиков и позднее заключение контрактов.

В связи с этим губернатор Мурманской области Андрей Чибис указал на необходимость полностью менять всю систему заключения и контроля исполнения контрактов по городскому благоустройству.

«Стыдно становится от того, что элементарные работы мы не можем выполнить. Давайте перенастроим систему так, чтобы в следующем году это было невозможно. Область готова помогать, подхватывать, искать финансовые ресурсы. Но сам факт, что контракт заключается в августе-сентябре, недопустим. Система должна просто блокировать такие контракты. И неважно, контракт по линии нацпроекта или по муниципальному заказу: с задачей не справились – закрыть проект», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава области поручил курирующему замгубернатора Оксане Астаховой отработать каждый отдельный случай срыва сроков с муниципалитетами и к следующему году сформировать новую систему, которая включала бы в себя возможность подхвата срывающихся подрядов, чёткий онлайн-контроль хода работ и твёрдый предельный срок проведения торгов, после которого заключение договоров становится невозможным.

Местным администрациям Андрей Чибис поручил в случае нарушения сроков исполнения работ информировать граждан о причинах задержки, а также порекомендовал принести извинения жителям муниципалитетов.