СУ СК РФ по Мурманской области устанавливает точный размер задолженности по заработной плате в МГТУ, вошедшем в опорный университет МАГУ

Сегодня на региональном сайте СУ СК РФ появилось сообщение, что следственными органами проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенным в СМИ сведениям о невыплате заработной платы работникам Мурманского государственного технического университета.

Вроде бы всё правильно, только вот поводом, как пишет сайт следственного комитета, для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в одном из интернет-изданий, хотя официальная информация об этой ситуации уже была размещена на сайте Мурманского государственного технического университета 5 июля.

Потребовалось почти две недели, чтобы наши стражи правопорядка приступили к проверке, во время которой следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права работников университета.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.