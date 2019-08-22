Субъектам России поставлена задача нарастить темпы дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Всероссийское совещание по актуальным вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провел первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми региональными проектными командами. В обсуждении вопросов приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков, представители Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора, ФАУ «РосдорНИИ», ФКУ «Центрдорразвития», ФКУ «Дороги России», Ассоциации «РАДОР».

В субъектах РФ сейчас активный период выполнения производственных дорожных программ в рамках нацпроекта. В целом проведено устройство покрытия на площади 123 млн кв. метров – это 43,5% от общего объёма работ.

«Строительный сезон подходит к концу, в северных и дальневосточных субъектах времени для исправления ошибок остается совсем немного. Коллегам из регионов, расположенных в более «комфортных» климатических зонах также нельзя расслабляться», – обозначил Иннокентий Алафинов.

Он также указал на важность оперативного реагирования региональных проектных офисов на обращения местных жителей – проект создан для людей и призван повысить качество жизни населения. По итогу совещания принято решение о проведении ряда инспекционных поездок в субъекты, которые вызывают больше всего вопросов.

На дорогах регионального значения Мурманской области в рамках проекта в 2019 году приводится в нормативное состояние 13 объектов, на девяти из них работы завершены, четыре находятся в высокой степени готовности.

На территории областного центра в рамках национального проекта будет отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, на 10 объектах работы уже завершены, на пяти завершаются, на оставшихся – ведутся в соответствии с производственными графиками.

В соответствии с поручением врио губернатора Андрея Чибиса завершение устройства асфальтового покрытия на всех объектах в рамках национального проекта запланировано до 1 сентября текущего года.