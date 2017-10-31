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Мурманская область. Арктика31.10.17 07:00

Субсидии местным бюджетам из бюджета Мурманской области будут предоставляться по новым правилам

Изменения формирования, предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета местным бюджетам стали еще одной темой вчерашнего оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона подчеркнула, что принятие регионального бюджета предваряет большая работа. На прошлой неделе состоялись заседания программно-целевого совета, правительства и общественной палаты Мурманской области, на которых были рассмотрены параметры областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект бюджета сформирован уже с учётом изменений, внесенных в постановление Правительства Мурманской области «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области» в целях совершенствования межбюджетных отношений.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева сообщила, что в целях повышения результативности предоставления субсидий внесён ряд изменений, в том числе с учётом изменения бюджетного законодательства. Так, в целях повышения предсказуемости формирования межбюджетных трансфертов для муниципальных образований, а также для обеспечения своевременного освоения субсидий (проведения закупочных процедур, исполнения контрактов) предусмотрено распределение всех субсидий (за исключением конкурсных) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В качестве обязательных условий предоставления субсидий определено наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объёме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; наличием заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному. Действие правил распространено также и на субсидии, предоставляемые на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности.

Губернатор рекомендовала главам муниципальных образований как можно внимательнее отнестись к данным изменениям.

«Вас эти изменения касаются непосредственно. Все возникающие вопросы прорабатывайте с региональным Министерством финансов до того, как областной бюджет будет утверждён», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

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