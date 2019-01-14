Субсидии на оплату новой коммунальной услуги по обращению с ТКО получат около 3,5 тысячи многодетных семей Мурманской области

С 1 января Мурманская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Марина Ковтун подняла вопрос мер социальной защиты северян в свете появления новой коммунальной услуги.

«Учитывая, что в связи с переходом на новую систему обращения с отходами неизбежно увеличиваются суммы в платёжках, мы повысили и уровень социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг. Расходы на оплату новой коммунальной услуги также будут субсидироваться из областного бюджета», – сказала Марина Ковтун. Так, многодетной семье из пяти человек за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» ежемесячно будет начисляться 667,80 рублей (133,56 х 5). Мера социальной поддержки составит – 200,34 рубля (667,80 х 30%). Получателями этой меры поддержки станут около 3,5 тысячи многодетных семей Мурманской области.

Как пояснил министр социального развития региона Сергей Мякишев, в платежной квитанции сумма будет указана без учёта 30-процентной субсидии, которую многодетные семьи получат позднее. Для получения этой меры социальной поддержки многодетным семьям не надо никуда ходить и не требуется писать заявлений.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский констатировал, что региональный оператор АО «Управление отходами» был готов к большой нагрузке в праздничные дни. 1 января спецтехника вышла на линию уже с 7 утра, и мусорного коллапса удалось избежать.

«С 1 по 9 января на телефоны «горячей линии» регионального оператора (телефон 8-800-707-13-71) поступило 211 обращений по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, из которых все заявки на вывоз были исполнены в день обращения или в первой половине следующего дня. «Горячие линии», созданные в муниципальных образованиях, отработали в период новогодних праздников около 30 обращений граждан, связанных с несвоевременным вывозом отходов», – рассказал Владимир Гноевский.

Губернатор Марина Ковтун поручила руководителям муниципальных образований держать на контроле работу управляющих организаций по своевременной очистке контейнерных площадок, чтобы техника регионального оператора и компаний, вывозящих мусор, могла спокойно работать.