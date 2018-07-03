Суд наказал любителей крабов

Собранные следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны Кольским районным судом Мурманской области достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей города Полярный, один из которых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следствием и судом установлено, один из обвиняемых, являющийся на том момент действующим сотрудником полиции, вступил в преступный сговор со своим знакомым на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов - краба камчатского. В феврале 2018 года, используя крабовые ловушки и плавсредство - лодку с мотором, они незаконно добыли (выловили) в акватории Кильдинского пролива Баренцева моря в местах нереста и на миграционных путях к ним не менее 178 особей краба камчатского. В результате чего, согласно заключению эксперта, водным биологическим ресурсам страны был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 170 тысяч рублей. Причиненный преступлением ущерб возмещён в полном объёме.

В отношении бывшего сотрудника полиции Кольским районным судом Мурманской области вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Другой обвиняемый был признан судом виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.