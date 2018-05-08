В августе прошлого года в отделе судебных приставов Кировска в отношении кировчанки было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, переданного под опеку ее родственникам. Должница длительное время алименты не выплачивала, меры к трудоустройству не принимала, вела асоциальный образ жизни.

В декабре 2017 года задолженность по алиментам составила 45 тысяч рублей. За длительную неуплату должница была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Но женщина не торопилась с трудоустройством, продолжая игнорировать решение суда.

За уклонение от отбывания обязательных работ в апреле 2018 года судебным приставом был составлен административный протокол по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ. Суд назначил нерадивой матери наказание в виде административного ареста на 10 суток.

В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ в отношении должницы передано в суд для рассмотрения по существу.