Суд обязал администрацию Кандалакшского района создать специализированную службу по вопросам похоронного дела

Прокуратурой г.Кандалакши в ходе проведения проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле установлено, что администрациями Кандалакшского района, городского поселения Зеленоборский и сельского поселения Алакуртти не приняты меры по созданию специализированных служб.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города обратился с соответствующими исковыми заявлениями в Кандалакшский районный суд.

Решением суда удовлетворены исковые требования прокурора города о возложении на администрацию муниципального образования Кандалакшский район в срок до 1 апреля 2018 года создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Рассмотрение искового заявления к администрации городского поселения Зеленоборский находится на контроле в прокуратуре города.