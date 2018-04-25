Суд оставил в силе приговор жителю Заполярного, жестоко избившему женщину

Определением судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен в силе приговор Печенгского районного суда в отношении жителя города Заполярного, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины.

Как установлено следствием, 13 января 2017 года в ночное время П. праздновал в одном из заведений Заполярного, где познакомился с женщиной, также жительницей города. После совместного распития спиртных напитков П. пригласил новую знакомую к себе в гости.

В квартире между П. и его гостьей возник конфликт, в ходе которого он ударил женщину головой о стену, после чего та упала на пол. Затем П. переместил женщину, которая на тот момент находилась в бессознательном состоянии, в комнату, где нанес ей несколько ударов ногами. Избиение продолжалось в течение почти восьми часов, при этом женщина несколько раз теряла сознание. В результате умышленных действий П. потерпевшей причинены телесные повреждения - переломы ребер, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Прокурор ориентировал суд, что с учетом тяжести преступления и данных о личности невозможно исправление гражданина П. без изоляции его от общества. Судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Защитником осужденного подана апелляционная жалоба с просьбой изменить наказание, назначив условное осуждение. Но суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.