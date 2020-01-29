Суд отправил сотрудника УФСИН России по Мурманской области на четыре года в колонию

Кольским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностного лица – начальника оперативного отдела федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 18» УФСИН России по Мурманской области, обвиняемого в совершении четырёх преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

Установлено, что в период с мая по август 2018 года сотрудник исправительной колонии за денежные вознаграждения на общую сумму в размере 210 тысяч рублей, получаемые от осужденных посредством денежных переводов на свою банковскую карту, проносил на территорию учреждения мобильные телефоны и комплектующие к ним.

Преступные действия сотрудника исправительного учреждения изобличены сотрудниками УФСБ по Мурманской области, совместно со службой собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области и УЭБиПК УМВД России по Мурманской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Государственное обвинение поддерживал и.о. прокурора Кольского района Артур Леденев.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и (или) административно-хозяйственными полномочиями в органах государственной власти РФ, сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.