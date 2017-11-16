Суд учёл смягчающие обстоятельства у изуверов, которые пытались сжечь человека на кладбище

В Мурманской области за похищение человека осуждены военнослужащий и гражданское лицо. Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 62716 сержанту Александру Мастинину и гражданину Сергею Вакорину. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года Мастинин и Вакорин затолкали малознакомого гражданина в автомобиль и перевезли его на кладбище, где потребовали у него денежные средства, а затем избили и облили бензином. Далее они из хулиганских побуждений подожгли на потерпевшем одежду, которую через некоторое время потушили, после чего скрылись с места происшествия.

Гаджиевским гарнизонным военным судом назначено наказание: Вакорину с учётом наличия у него на иждивении малолетнего ребёнка, а также сердечно-сосудистого заболевания – в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима; Мастинину с учётом его явки с повинной, наличия у него на иждивении несовершеннолетних детей и отца-инвалида, а также добровольной компенсации морального вреда потерпевшему – в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.