Суд взыскал с Министерства здравоохранения Мурманской области деньги, потраченные на приобретение лекарства несовершеннолетнему северянину

Прокуратурой города Кандалакши Мурманской области проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего ребёнка в связи с нарушением его права на получение лекарственного препарата по рецепту врача.

В ходе проведения проверки было установлено, что в силу имеющегося заболевания несовершеннолетнему назначается специальный лекарственный препарат. В связи с тем, что с января по март 2017 года государственный контракт на поставку препарата Министерством здравоохранения Мурманской области не был заключён, ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» отказывало в выписке рецептов на препарат и несовершеннолетний не был своевременно обеспечен им. Законный представитель вынуждена была приобретать препарат за счёт собственных средств.

По результатам проверки прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетнего ребёнка и его законного представителя.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены и отказ ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» в выписке рецептов на бесплатное получение лекарственного препарата в период с февраля по апрель 2017 года признано незаконным.

Кроме того, с Министерства здравоохранения Мурманской области в пользу законного представителя взысканы денежные средства, потраченные на приобретение лекарственного препарата.