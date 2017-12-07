Суд запретил филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» ограничивать режим потребления электрической энергии котельной сп.Междуречье

В ноябре 2017 года прокуратурой Кольского района была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района коммунальной услугой по отоплению и горячему водоснабжению.

Прокурором района 14 ноября в Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление к филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»о возложении обязанности обеспечить круглосуточный, бесперебойный, непрерывный режим потребления электрической энергии котельной сп.Междуречье Кольского района в течение отопительного периода 2017/2018 гг.

Одновременно с направлением искового заявления прокурором заявлено ходатайство о применении обеспечительных мер в виде запрета ответчику - филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» совершать действия по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии котельной сп.Междуречье Кольского района в течение отопительного периода 2017/2018 гг. по причине задолженности МУП «Лавна» по оплате электрической энергии.

Определением Октябрьского районного суда г.Мурманска ходатайство прокурора удовлетворено, филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» запрещено совершать действия по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии котельной сп.Междуречье Кольского района в течение отопительного периода 2017/2018 гг. по причине задолженности МУП «Лавна» по оплате электрической энергии.