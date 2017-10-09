Суда Мурманского морского пароходства обеспечивают северный завоз

Танкер «Индига» Мурманского морского пароходства вышел из порта Мурманск 6 октября 2017 года и взял курс на Певек для доставки заключительной партии топлива для государственного предприятия ЧАО «Чукотснаб». Мурманское морское пароходство в конце июня приступило к ежегодному северному завозу топлива с запада на восток по Северному морскому пути.



В этих операциях участвовали два судна компании – танкеры «Индига» и «Варзуга». Оба судна доставляли грузы по двум маршрутам: из Мурманска на Певек для ГУП «ЧАО «Чукотснаб» и из Архангельска на бары сибирских рек – Яна, Колыма, Анабар для коммерческих организаций, работающих в данном регионе.



По итогам навигации на Чукотку судами пароходства будет доставлено порядка 67 тысяч тонн дизельного топлива. В заключительном рейсе на борту «Индиги» 13,7 тысячи тонн груза. Доставляемое топливо предназначено для снабжения отдаленных населенных пунктов Чукотского автономного округа.



Мурманское морское пароходство – одна из крупнейших в России морских судоходных компаний. Пароходством накоплен более чем 78-летний опыт работы в Заполярье, в экстремальных условиях Арктики, который широко известен в России и за рубежом как образец надежности и эффективности транспортной деятельности.