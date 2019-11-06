Суда обеспечения Северного флота пополнили запасы топлива в Кабо-Верде

Спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», сопровождающие в дальнем походе ракетный крейсер «Маршал Устинов», завершили деловой заход в порт Прая островной республики Кабо-Верде и вышли в Атлантический океан.

Деловой заход судов обеспечения Северного флота продолжался три дня. За это время экипажи танкера и буксира отдохнули на берегу и пополнили до установленных норм запасы топлива. На следующей неделе суда встретятся с ракетным крейсером «Маршал Устинов».

Танкер «Вязьма» и спасательный буксир «СБ-406» вышли из пунктов базирования в начале июля. Они сопровождали отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а затем вместе с боевыми кораблями принимали участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение двух месяцев суда обеспечения действовали в Средиземном море, где обеспечили ряд мероприятий дальнего похода РКР «Маршал Устинов», а также провели несколько учений по передаче жидких грузов на ходу и во время стоянки. Во время действий в Средиземном море спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма» совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию. С момента начала дальнего похода они прошли более 22 тысячи морских миль.