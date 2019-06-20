Суда обеспечения Северного флота приступили к проходу Панамского канала

Средний морской танкер «Кама» и судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» из состава отряда кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода, приступили к проходу Панамского канала. К исходу дня в канал войдёт спасательный буксир «Николай Чикер».

Время прохода по каналу составляет 8-9 часов. В четверг все участники отряда войдут в Карибское море.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота первым совершил проход Панамским каналом. В настоящее время он находится в точке якорной стоянке в районе ожидания судов обеспечения. Экипаж фрегата отрабатывает организацию противодиверсионной обороны корабля на незащищённом рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Карибском бассейне российские корабли и суда обеспечения продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.