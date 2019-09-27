Средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406, обеспечивающие дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» в Средиземном море, совершили деловой заход в порт Пирей Республики Греция. Главная цель визита североморцев – демонстрация Андреевского флага, поддержание международного сотрудничества и кратковременный отдых личного состава на берегу.

Суда пробудут в порту три дня. Их экипажи побывают на экскурсии в Афинах, и осмотрят достопримечательности Пирея, ставшего в ХХ веке пригородом греческой столицы. Пополнение запасов не планируется. Ранее суда пополнили воды, топлива и продовольствия во время деловых заходов в порты Кипра и Египта Лимасол и Александрию.

По завершении делового захода в Пирей суда обеспечения Северного флота продолжат действовать в восточной части Средиземного моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 вошли в акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» 22 августа. Они обеспечивают дальний поход крейсера с момента его выхода из Североморска на Главный военно-морской парад с 3 июля. За этот период экипажи судов обеспечения вместе с боевыми кораблями успешно выполнил задачи учения ВМФ «Океанский щит-2019», а также ряда других учений в Атлантике и в Средиземном море.

За время похода суда прошли около 14 тысяч морских миль.