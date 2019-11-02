ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пластику - бой, улицы городов - людямВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Почему некоторым мужчинам трудно уживаться с женщинами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.11.19 15:28

Суда обеспечения Северного флота зашли в Кабо-Верде

Суда обеспечения Северного флота спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», сопровождающие в дальнем походе ракетный крейсер «Маршал Устинов», совершили деловой заход в порт Прая островной республики Кабо-Верде.

Деловой заход судов продлится несколько дней. За это время экипажи танкера и буксира отдохнут на берегу, а также пополнят до установленных норм запасы пресной воды, топлива и продовольствия.

После завершения делового захода суда возьмут курс на Юг и перейдут через экватор в южную часть Атлантического океана.

Танкер «Вязьма» и спасательный буксир «СБ-406» вышли из пунктов базирования в начале июля. Они сопровождали отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а затем вместе с боевыми кораблями принимали участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». В течение двух месяцев суда обеспечения действовали в Средиземном море, где обеспечили ряд мероприятий дальнего похода РКР «Маршал Устинов», а также провели несколько учений по передаче жидких грузов на ходу и во время стоянки.

Во время действий в Средиземном море спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма» обеспечения совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию. С момента начала дальнего похода они прошли около 22 тысяч морских миль, сообщает пресс-служба СФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:35«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:45Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЗа девять месяцев текущего в Мурманской области обнаружено 8 нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали гражданам займы-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыНа основе цифровизации Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 250 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика