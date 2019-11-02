Суда обеспечения Северного флота зашли в Кабо-Верде

Суда обеспечения Северного флота спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», сопровождающие в дальнем походе ракетный крейсер «Маршал Устинов», совершили деловой заход в порт Прая островной республики Кабо-Верде.

Деловой заход судов продлится несколько дней. За это время экипажи танкера и буксира отдохнут на берегу, а также пополнят до установленных норм запасы пресной воды, топлива и продовольствия.

После завершения делового захода суда возьмут курс на Юг и перейдут через экватор в южную часть Атлантического океана.

Танкер «Вязьма» и спасательный буксир «СБ-406» вышли из пунктов базирования в начале июля. Они сопровождали отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а затем вместе с боевыми кораблями принимали участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». В течение двух месяцев суда обеспечения действовали в Средиземном море, где обеспечили ряд мероприятий дальнего похода РКР «Маршал Устинов», а также провели несколько учений по передаче жидких грузов на ходу и во время стоянки.

Во время действий в Средиземном море спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма» обеспечения совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию. С момента начала дальнего похода они прошли около 22 тысяч морских миль, сообщает пресс-служба СФ.