Суда Северного флота совершили деловой заход на Кипр

Два судна Северного флота - танкер «Вязьма» и буксир СБ-406, - обеспечивающие дальний поход в Средиземном море ракетного крейсера «Маршал Устинов», вчера совершили деловой заход в столицу Кипра - порт Лимасол.

Визит судов Северного флота на Кипр продлится два дня. В течение этого времени экипажи буксира и танкера пополнят запасы воды, топлива и продовольствия, а также передохнут на берегу. Для культурного отдыха североморцев запланированы автобусные экскурсии по достопримечательностям города.

После пополнения запасов экипажи среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 выйдут в Средиземное море и продолжат выполнение задач дальнего похода.

Как сообщает пресс-служба СФ, 10 сентября в Египетский порт Александрию зайдёт ракетный крейсер «Маршал Устинов». Его деловой заход займёт несколько дней.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа с целью демонстрации флага Военно-морского флота России. Североморцы посетили Алжир и провели ряд учений оборонительной направленности.