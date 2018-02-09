Судьба дома с улицы Володарского может повторить историю сгоревшего здания на улице Карла Маркса

Как «Арктик-ТВ» уже сообщали, 8 февраля в 13 часов 20 минут в четвертом подъезде дома № 10 по улице Володарского в городе Мурманске произошёл пожар.

– Пострадало 8 квартир. Эвакуировано 10 человек, в их числе 4 ребенка. Двое обслужены амбулаторно, женщина преклонного возраста доставлена в больницу с термическими ожогами, – рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук.

– Жильцам подъезда был предложен пункт временного размещения, однако они отказались, – пояснил руководитель оперативного штаба заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления Октябрьского административного округа Андрей Здвижков. – Сейчас штаб продолжает свою работу. Специалисты провели обследование состояния несущих конструкций. Для того чтобы забрать личные вещи, разрешен доступ в пять из восьми квартир в сопровождении спасателей.

В настоящий момент пострадавший от пожара подъезд отключен от коммуникаций, за исключением системы отопления. Ведутся работы по восстановлению теплового контура. Узнать всю необходимую информацию можно, позвонив в службу «051».

В понедельник, 12 февраля, в 18.00 глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проведёт встречу с жильцами пострадавших от пожара квартир для обсуждения всех возникших вопросов. Встреча состоится в администрации города Мурманска.

Можно предположить, что судьба этого дома повторит историю с пожаром и капитальным ремонтом дома на улице Карла Маркса.