Судьба инфекционного отделения «Кольской ЦРБ» решится 18 октября

10 октября в общественной приемной Всероссийской политической партии «Единая Россия» местного отделения Кольского района состоялся прием граждан. Его провел главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Александр Корсаков.



- Как правило, люди приходят на такие приемы с просьбой об обеспечении специализированными лекарственными препаратами, жалуются на грубость медицинского персонала, на очереди к «узким» специалистам, - отметил на приеме Александр Корсаков, - такие вопросы удается решить на 99 процентов. Интересует пациентов и судьба инфекционного отделения Кольской ЦРБ.



В Коле инфекционное отделение было построено в 1977 году. Оно рассчитано на 20 коек: 2 койки для взрослых, остальные для детей. Сегодня в нем работает 8 медсестер, 5 санитарок и 1 врач. На данный момент инфекционное отделение не соответствует санитарным нормам. В помещениях отсутствует вентиляция. У здания нет подвала, кирпичная коробка фундамента стоит прямо на земле. От времени его «повело» в некоторых местах. Да и используется корпус сейчас не в полную мощь. Каждое лето он закрывается. В обычные дни его наполняемость составляет в среднем 16 человек. Несмотря на то, что с 2014 года отделение финансируется из средств областного бюджета и фонда обязательного медицинского страхования – ежегодно его убытки составляют 13 миллионов рублей.



Сейчас судьба инфекционного отделения решается на уровне регионального министерства здравоохранения и правительства Мурманской области. 18 октября состоится заседание экспертного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о сокращении, присоединении или реструктуризации этого лечебного заведения.



- Если экспертный совет все же примет решение закрыть отделение, - отмечает Александр Корсаков, - то уже проработан вариант доставки взрослых пациентов в Мурманскую инфекционную больницу, детей - в детскую инфекционную. Сейчас это подразделения соответственно областной клинической больницы и детской областной больницы. На машине скорой помощи путь из Колы займет всего 15 минут. При этом коллектив инфекционного отделения КЦРБ сокращен не будет. В полном составе он перейдет на работу в новое паллиативное отделение.



Паллиативное отделение в Кольской ЦРБ планируют открыть с 1 января 2018 года. Главная задача паллиативной медицины - облегчить состояние больных, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны. Это отделение будет ориентированно на пациентов, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями, крайними стадиями сердечной недостаточности и хроническими недугами. Заработает оно на базе отделения общей терапии.



- При этом идет полным ходом и модернизация самой «Кольской ЦРБ», - подчеркнул главный врач медучреждения. - В этом году уже заработало отделение реабилитации и патологии речи для пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы, продолжается ремонт нового фельдшерского здравпункта в поселке Ура-Губа. Его планируют открыть в конце 2017. Ведутся работы в ФАПе Шонгуя. Старый фельдшерско-акушерский пункт не соответствовал лицензионным требованиям. Уже закуплена новая мебель, оборудование. Его также планируют открыть в конце декабря. Идет ремонт пристройки поликлиники в Мурмашах. Она должна распахнуть двери в 2018 году. Здесь будет детское отделение, стоматология и женская консультация. В конечном итоге эти перемены положительно скажутся на качестве оказываемой медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах Кольского района.