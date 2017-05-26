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Мурманская область. Арктика26.05.17 15:54

Судьбу МУП «Североморские теплосети» - предприятия-банкрота - решали в правительстве Мурманской области

Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу организации теплоснабжения в отопительный период 2017/2018 года муниципального образования ЗАТО г.Североморск. В обсуждении приняли участие представители региональных министерств энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, финансов, а также администрации ЗАТО г.Североморск, акционерного общества «Мурманэнергосбыт», МУП «Североморские теплосети».

Евгений Никора подчеркнул, что вопрос организации теплоснабжения в ЗАТО г.Североморск находится в зоне постоянного внимания правительства Мурманской области. МУП «Североморские теплосети» является предприятием-банкротом, в связи с чем теплоснабжение в Североморске и мурманском районе Росляково осуществляет АО «МЭС». До 5 июня 2017 года конкурсным управляющим будут объявлены торги, предметом которых станет имущественный комплекс МУП «Североморские теплосети». В случае отсутствия покупателя имущество будет передано в муниципальные бюджеты Североморска и Мурманска.

По итогам совещания выработаны предложения по реализации мероприятий, способствующих организации качественного и бесперебойного теплоснабжения ЗАТО г.Североморск и микрорайона Росляково. Пока решается судьба имущественного комплекса, теплоснабжение в отопительный период 2017/2018 продолжит АО «МЭС». Также согласно принятым решениям в штат компании будет трудоустроена большая часть персонала предприятия-банкрота, что позволит сохранить квалифицированные кадры.

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