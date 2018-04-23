Судебные приставы изъяли более 2700 бутылок пива

На исполнении в отделе судебных приставов Печенгского района находилось исполнительное производство, возбужденное на основании постановления мирового судьи судебного участка № 2 Печенгского района, о конфискации предметов административного правонарушения - 2793 бутылок пива, изъятых у индивидуального предпринимателя для дальнейшего уничтожения.

Предприниматель, в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», осуществлял оборот слабоалкогольной продукции без сертификатов, деклараций о соответствии и без маркировки.

Судебными приставами в присутствии понятых была изъята слабоалкогольная продукция в количестве 2793 бутылки. Конфискованное имущество предано представителю АО «Росспирт» для дальнейшего уничтожения.

Постановление суда исполнено в полном объеме.