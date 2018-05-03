Судебные приставы почтили память воинов-зенитчиков

В преддверии 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области провели благоустройство братской могилы воинов-зенитчиков 487-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Эта традиция зародилась в 2010 году, в преддверии 65-летия Великой Победы, когда судебные приставы Управления взяли шефство над обелиском, установленным в память о героических защитниках Родины. На мемориальной плите высечены фамилии 7 погибших воинов-зенитчиков.

Судебные приставы расчистили от снега прилегающую территорию, убрали мусор, возложили цветы и венок к мемориалу.