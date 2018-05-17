Судебные приставы проконсультировали осужденных оленегорской колонии-поселения

В рамках работы по социальной адаптации осуждённых и профилактике совершения ими правонарушений сотрудники оленегорской колонии-поселения № 24 пригласили в учреждение представителя отдела судебных приставов города Оленегорска.

Специалист судебных приставов ознакомил осужденных с деятельностью данного государственного ведомства, рассказал об исполнительном производстве, соблюдении процессуальных норм. Пришедшим на встречу были также разъяснены положения статьи 157 УК РФ о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

После группового занятия осуждённые получили возможность проконсультироваться со специалистом в индивидуальном порядке по интересующим их вопросам.