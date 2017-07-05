Судебных тяжб в сфере ЖКХ не так и много

Согласно статистическим данным за первое полугодие 2017 года прокурорами городов, округов, районов Мурманской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в суд общей юрисдикции направлено 128 исковых заявлений (административных исковых заявлений, заявлений). Об устранении нарушений жилищных прав граждан горрайпрокурорами в суд общей юрисдикции направлено 56 исков, из них удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 44 искам, 12 исков находятся на рассмотрении.

В обозначенный период 2017 года в ходе проверки выявлено 9 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, имеющих признаки бесхозяйного имущества, не значащиеся в реестре муниципального имущества города, в связи с чем 13.02.2017 в суд общей юрисдикции в порядке статьи 45 ГПК РФ направлено 9 исковых заявлений о возложении обязанности на Администрацию города Апатиты обратиться в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых объектов. Иски прокурора города рассмотрены, удовлетворены, исполнение решений находится на контроле прокуратуры города.

По аналогичным основаниям направленные в 2016 году прокурорами города Мончегорска (1 иск) и Кольского района (1 иск) в суд общей юрисдикции 2 исковых заявления в порядке статьи 45 ГПК РФ, в отчетный период 2017 года судом рассмотрены и удовлетворены.

За истекший период 2017 года прокурорами городов, округов, районов области в суды общей юрисдикции направлено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, связанные с нарушением законодательства в жилищно-коммунальной сфере, которые судом рассмотрены с привлечением виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа.