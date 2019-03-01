Судебный эксперт хотела поживиться на почерковедческом исследовании

Прокуратурой Мурманской области направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица – старшего государственного судебного эксперта Федерального бюджетного учреждения Мурманская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, получившего взятку за совершение незаконных действий.

Как установлено в ходе предварительного расследования, в 2018 году сотруднику экспертного учреждения было поручено проведение экспертизы образцов почерка по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитным договорам. Изучив материалы гражданского дела, эксперт провела почерковедческое исследование, в ходе которого пришла к выводам, что в представленных документах содержатся подписи, выполненные от имени ответчика по гражданскому делу.

Достоверно зная, что в соответствии со ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта является доказательством по гражданскому делу, а также зная из материалов дела, что ответчик отрицает факт подписания кредитных договоров, решила получить денежное вознаграждение, т.е. взятку в размере 100 тысяч рублей за изготовление заключения о невозможности определения авторства спорных подписей в кредитных договорах, т.е. за незаконные действия в интересах ответчика по гражданскому делу.

Однако преступные действия эксперта были изобличены сотрудниками УФСБ по Мурманской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемая задержана непосредственно после получения взятки.

Действия обвиняемой квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала полностью.

Наиболее строгое наказание за совершение указанного преступления, предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определённые должности.