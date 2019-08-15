Судно «Алтай» Северного флота займётся исследованием ряда сохранившихся на картах «белых пятен» около архипелага Земля Франца-Иосифа

Судно «Алтай» Северного флота с учёными и военными на борту вышло из Североморска и направилось к архипелагу Земля Франца-Иосифа для проведения географических и археологических исследований, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

Судно вышло в Баренцево море и взяло курс на север к Земле Франца-Иосифа. На его борту находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, подразделение охраны, которое также будет обеспечивать безопасность исследователей от диких зверей при высадках на острова.

В состав комплексной экспедиции вошли представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика».

Как сообщает пресс-служба СФ, согласно планам, специалисты около полутора месяцев будут проводить географические и археологические исследования на островах архипелага. Североморцы частично повторят маршруты первопроходцев: пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова. Будет проведен ряд историко-патриотических акций в честь 105-летия первого подъема флага Российской империи и 90-летия первого подъема флага СССР над архипелагом Земля Франца Иосифа.

В ходе экспедиции гидрографам предстоит уточнить состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья, и обследовать ряд сохранившихся на картах «белых пятен».