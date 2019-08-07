Судно Мурманского морского пароходства «Иван Лопатин» продали в Литве за долги судно Мурманского морского пароходства «Иван Лопатин», более года стоявшее в литовском порту Клайпеда, продано на аукционе из-за долгов судовладельца. Об этом сообщил во вторник ТАСС координатор международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов.

«Судно «Иван Лопатин» продано 5 августа с аукциона», - сказал он. Фишов не уточнил сумму сделки, а также компанию, которая стала новым собственником судна.

Собеседник агентства добавил, что перед шестью членами экипажа судна остаётся задолженность по зарплате. «От членов экипажа получили просьбу оказать содействие в получении заработной платы, которая не выплачивается с 1 мая 2019 года по настоящее время», - уточнил Фишов.

По его словам, члены экипажа пока остаются в Литве, однако запрос в российское дипломатическое представительство в этой стране по поводу репатриации моряков уже был направлен.