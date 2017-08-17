«Судно-нарушитель» и его экипаж были задержаны сотрудниками Росгвардии во время практического занятия

В акватории Кольского залива сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области провели практическое занятие по задержанию «судна-нарушителя».

Перед проведением практико-тактической части занятия правоохранители отработали отход и подход к месту швартовки, изучили особенности безопасного хождения на внутренних и внешних рейдах морских портов, определили границы якорных стоянок, закрепленных в постановлении морского порта.

Сотрудники Росгвардии отработали последовательность действий при осуществлении мероприятий по охране места якорной стоянки судна, в случаях получения информации от капитана о возникновении угрозы акта незаконного вмешательства и пресекли попытку быстрого приближения к охраняемому судну неопознанного плавсредства. «Судно-нарушитель» и его экипаж были задержаны.

Руководство территориального органа Росгвардии высоко оценило результаты занятий - сотрудники вневедомственной охраны успешно выполнили все поставленные задачи.