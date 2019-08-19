Судно Северного флота «Георгий Титов» обеспечит плановые мероприятия боевой подготовки в море

Спасательное судно Северного флота «Георгий Титов» вчера вышло из порта Северодвинск Беломорской военно-морской базы после пополнения запасов воды, топлива, продовольствия и отдыха личного состава, а также проведения регламентных работ и технического обслуживания судовых машин, систем и механизмов.

Как сообщает пресс-служба СФ, судно с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту выполнит задачи поисково-спасательного обеспечения плановых мероприятий боевой подготовки подводных сил Северного флота. Его экипаж будет нести вахту на границе Белого и Баренцева морей.

До захода в Северодвинск судно «Георгий Титов» также было задействовано в поисково-спасательном обеспечении сил Северного флота.