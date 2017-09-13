Судно тылового обеспечения «Эльбрус» приступило к завершающему этапу заводских ходовых испытаний в Баренцевом море

Головное многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 приступило к завершающему этапу заводских ходовых испытаний в Баренцевом море, по результатам которого будет принято решение о включении судна в состав ВМФ.

В полигонах боевой подготовки Северного флота уже прошли первые облёты судна вертолётом Ка-27ПС для тестирования авиационного оборудования. На судне также пройдут проверку энергетическая установка, вспомогательные системы и механизмы на различных режимах эксплуатации.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. Оно предназначено для Северного флота и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Как сообщает пресс-служба СФ, улучшенная манёвренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъёмностью 50 тонн, буксирные лебёдки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 27 человек. Руководящий состав и персонал были подобраны в основном из служащих вспомогательных судов Северного флота.