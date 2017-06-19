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Мурманская область. Арктика19.06.17 13:43

Судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» готовится к переходу из Санкт- Петербурга в порт базирования Мурманск

Судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт- Петербурга к месту базирования - порт Мурманск.

В начале июня «Эльбрус» завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна требованиям, предъявляемым к данному проекту. В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе «Северная верфь» и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, переход «Эльбруса» на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, в частности, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолётов.

В середине июля все испытания «Эльбруса» должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки Министерству обороны России.

Наша справка:

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота «Эльбрус» имеет самую мощную энергетическую установку - 18 тысяч мегаватт.

Его основные характеристики: длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов, водоизмещение - 9500 тонн, дальность плавания - 5 тысяч морских миль, автономность - 60 суток, экипаж - 55 человек.

В настоящее время на «Северной верфи» продолжается строительство второго судна данного проекта «Всеволод Бобров».

 

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