В Мурманске прошло заседание комитета по внешнеэкономической деятельности и таможенной политике Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основным вопросом заседания стали проблемы, связанные с применением таможенными органами отдельных положений Таможенного кодекса Таможенного союза в отношении транспортных средств международной перевозки, ремонтирующихся на иностранных предприятиях.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, судовладельцы региона вынуждены производить ремонт своих судов на иностранных предприятиях в силу отсутствия достаточного количества ремонтных мощностей не только в области, но и в целом по России, что сопровождается очередями на ремонт и более продолжительными сроками ремонта по сравнению с иностранными верфями.

Неоднозначное применение таможенными органами положений Таможенного кодекса и игнорирование применения льгот по уплате таможенных платежей при обратном ввозе морских судов приводит к неправомерным требованиям по уплате таможенных платежей. Как следствие, судовладельцы несут существенные финансовые потери, увеличивается себестоимость услуг по перевозке грузов и пассажиров, падает их конкурентоспособность на рынке международных морских перевозок.

По итогам заседания комитет сформирует консолидированную позицию, на основании которой Региональное объединение работодателей подготовит обращение в исполнительные органы власти.

В рамках заседания комитет и определил приоритетные направления своей работы и обновил состав – в состав комитета включены представители ПАО «Мурманский траловый флот» и ООО «Генеральная сюрвейерская компания» Филиал «ГСК-Мурманск».