Судоводитель пойдёт под суд за небезопасные услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне «Штиль»

Мурманской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении судоводителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе расследования установлено, что судоводитель маломерного судна (МК-0413 «Штиль») в нарушение правил безопасности на водном транспорте осуществил перевозку 17 пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних, и пять членов экипажа, при пассажировместимости судна 12 человек, без необходимого количества спасательных жилетов и в отсутствие трапа, оборудованного поручнями или леерами, для осуществления посадки и высадки пассажиров, а также в отсутствие предохранительной сетки под трапом, исключающей возможность падения людей в воду. Также обвиняемый осуществил посадку и высадку пассажиров с находящегося в аварийном состоянии и выведенном из эксплуатации причала.

Уголовное дело Мурманской транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.